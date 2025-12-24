Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в соревнованиях

"При участии органов местного самоуправления обеспечить: определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату ими (их законными представителями) расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе.