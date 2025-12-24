Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в соревнованиях - РИА Новости, 24.12.2025
19:21 24.12.2025 (обновлено: 19:27 24.12.2025)
Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в соревнованиях
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды
Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в соревнованиях

Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в соревнованиях на разряды

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"При участии органов местного самоуправления обеспечить: определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату ими (их законными представителями) расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок выполнения - 20 апреля 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Герои спорта всегда были примером для россиян, заявил Путин
Вчера, 16:54
 
