Путин поручил обеспечить детям бесплатное участие в соревнованиях
2025-12-24T19:21:00+03:00
2025-12-24T19:21:00+03:00
2025-12-24T19:27:00+03:00
2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован
на сайте Кремля.
"При участии органов местного самоуправления обеспечить: определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату ими (их законными представителями) расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок выполнения - 20 апреля 2026 года.