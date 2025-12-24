Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева - РИА Новости, 24.12.2025
Культура
Культура
 
19:21 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/putin-2064452561.html
Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева
Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева - РИА Новости, 24.12.2025
Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева
Президент России Владимир Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством народного артиста РФ, ректора Щукинского театрального института Евгения... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:21:00+03:00
2025-12-24T19:21:00+03:00
культура
россия
владимир путин
евгений князев
общество
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033923225_265:0:2812:1433_1920x0_80_0_0_00b8d4bc4c11dc770b41889b81b84bfd.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064410636.html
https://ria.ru/20250809/knyazev-2034268930.html
россия
россия, владимир путин, евгений князев, общество, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Евгений Князев, Общество, Новости культуры
Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева

Путин поблагодарил ректора Щукинского театрального института Евгения Князева

Евгений Князев
Евгений Князев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Евгений Князев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством народного артиста РФ, ректора Щукинского театрального института Евгения Князева.
Президент в среду вручил в Кремле государственные награды выдающимся деятелям культуры и спорта, работникам предприятий и общественным деятелям. После церемонии глава государства пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин вручил государственные награды в Кремле
Вчера, 16:48
«
"Спасибо за Россию вам большое", - обратился Князев к Путину. Президент в свою очередь поблагодарил артиста за его работу и творчество.
"С удовольствием смотрю, такие произведения искусства с вашим участием", - сказал Путин.
Князев со своей стороны пригласил президента в театр Вахтангова, отметив, что у них есть очень много достойных актеров.
Сбор труппы театра им. Е. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Биография ректора Театрального института им. Щукина Евгения Князева
9 августа, 01:56
 
КультураРоссияВладимир ПутинЕвгений КнязевОбществоНовости культуры
 
 
