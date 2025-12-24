https://ria.ru/20251224/putin-2064452561.html
Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством народного артиста РФ, ректора Щукинского театрального института Евгения Князева.
Президент в среду вручил в Кремле государственные награды выдающимся деятелям культуры и спорта, работникам предприятий и общественным деятелям. После церемонии глава государства пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.
«
"Спасибо за Россию
вам большое", - обратился Князев
к Путину
. Президент в свою очередь поблагодарил артиста за его работу и творчество.
"С удовольствием смотрю, такие произведения искусства с вашим участием", - сказал Путин.
Князев со своей стороны пригласил президента в театр Вахтангова, отметив, что у них есть очень много достойных актеров.