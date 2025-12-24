Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством Евгения Князева

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с удовольствием следит за творчеством народного артиста РФ, ректора Щукинского театрального института Евгения Князева.

Президент в среду вручил в Кремле государственные награды выдающимся деятелям культуры и спорта, работникам предприятий и общественным деятелям. После церемонии глава государства пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.

« "Спасибо за Россию вам большое", - обратился Князев Путину . Президент в свою очередь поблагодарил артиста за его работу и творчество.

"С удовольствием смотрю, такие произведения искусства с вашим участием", - сказал Путин.