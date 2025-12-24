Путин поручил разработать поддержку детей-сирот, занимающихся спортом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать программу персонифицированной поддержки детей-сирот, занимающихся физкультурой и спортом, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы о разработке программы персонифицированной поддержки занимающихся физической культурой и спортом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в документе.