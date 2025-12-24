Путин поручил подготовить заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября 2026 года подготовить заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
«
"Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 30 ноября 2026 года, ответственные - вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Алексей Дюмин, следует из перечня.