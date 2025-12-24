https://ria.ru/20251224/putin-2064451848.html
Путин поручил закрепить поднятия флага на соревнованиях
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности", - говорится в документе.
Срок выполнения – 20 июля 2026 года.