Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"

"Приветствую вас на первой церемонии награждения финалистов Всероссийской премии "Больше, чем путешествие", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что во многом благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч юношей и девушек, мальчишек и девчонок открыли для себя новые туристические маршруты по всей стране, побывали в природных заповедниках, на промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях, познакомились с достопримечательностями российских городов, поселков и целых регионов.