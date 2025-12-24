Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие" - РИА Новости, 24.12.2025
18:13 24.12.2025
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"
2025
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"

Путин наградил победителей всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей всероссийской премии "Больше, чем путешествие", которая проходит в среду в Национальном центре "Россия". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на первой церемонии награждения финалистов Всероссийской премии "Больше, чем путешествие", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что в этот день чествуют энергичных, увлеченных своим делом людей и целые команды, внесшие значимый вклад в развитие отечественной туристической отрасли. По его словам, их достижения получили высокую оценку коллег, экспертов и членов авторитетного жюри, а также сторонников активного образа жизни.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч юношей и девушек, мальчишек и девчонок открыли для себя новые туристические маршруты по всей стране, побывали в природных заповедниках, на промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях, познакомились с достопримечательностями российских городов, поселков и целых регионов.
"Уверен, что программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" получит дальнейшее развитие, будет служить воспитанию молодежи на высоких идеалах патриотизма, бережного отношения к национальной истории, культуре, своим духовным корням", - добавил глава государства.
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"
13 декабря, 15:22
