Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"
24.12.2025
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей всероссийской премии "Больше, чем... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:13:00+03:00
2025-12-24T18:13:00+03:00
2025-12-24T18:13:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Больше, чем путешествие"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал
участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей всероссийской премии "Больше, чем путешествие", которая проходит в среду в Национальном центре "Россия". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на первой церемонии награждения финалистов Всероссийской премии "Больше, чем путешествие", - говорится в сообщении.
Путин
отметил, что в этот день чествуют энергичных, увлеченных своим делом людей и целые команды, внесшие значимый вклад в развитие отечественной туристической отрасли. По его словам, их достижения получили высокую оценку коллег, экспертов и членов авторитетного жюри, а также сторонников активного образа жизни.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч юношей и девушек, мальчишек и девчонок открыли для себя новые туристические маршруты по всей стране, побывали в природных заповедниках, на промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях, познакомились с достопримечательностями российских городов, поселков и целых регионов.
"Уверен, что программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" получит дальнейшее развитие, будет служить воспитанию молодежи на высоких идеалах патриотизма, бережного отношения к национальной истории, культуре, своим духовным корням", - добавил глава государства.