Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/putin-2064435118.html
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами - РИА Новости, 24.12.2025
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами
Президент России Владимир Путин назвал лауреатов государственных наград творцами, обладающими божьей искрой, и попросил передавать этот знак другим людям и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:11:00+03:00
2025-12-24T18:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064428788_0:518:2720:2048_1920x0_80_0_0_934d28477b59503f20a5ec0e59d3e8f4.jpg
https://ria.ru/20250522/putin-2018463098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064428788_0:8:2720:2048_1920x0_80_0_0_39c20bb49118ad406f911fee37922d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами

Путин заявил, что искра, которая есть у получивших госнаграды, светит очень ярко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лауреатов государственных наград творцами, обладающими божьей искрой, и попросил передавать этот знак другим людям и поколениям.
Путин в среду вручил государственные награды в Кремле.
«
"Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни. И несколько раз выступавшие здесь обращались к Господу, но когда мы говорим, обращаясь к Господу, мы часто употребляем известное слово "творец". Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством. В какой бы отрасли вы не работали - и в производстве, и в искусстве, и в спорте - все равно это творческий подход. Без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно. Вы тоже творцы, это значит, что и в вас есть искра божья, Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом", - сказал Путин после церемонии награждения.
"И эта искра, которая есть в вас, она очень ярко светит. Я уверен, она будет светить вам и дальше. И я хочу попросить вас, чтобы и вы, в свою очередь, передавали этот знак божий и другим людям, другим поколениям, тем, кто с вами рядом стоит, ну и вообще миллионам наших граждан", - добавил глава государства.
Путин в Кремле вручает государственные награды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин вручает государственные награды в Кремле
22 мая, 14:27
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала