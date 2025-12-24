https://ria.ru/20251224/putin-2064435118.html
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами
общество
россия
владимир путин
общество, россия, владимир путин
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лауреатов государственных наград творцами, обладающими божьей искрой, и попросил передавать этот знак другим людям и поколениям.
Путин
в среду вручил государственные награды в Кремле.
«
"Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни. И несколько раз выступавшие здесь обращались к Господу, но когда мы говорим, обращаясь к Господу, мы часто употребляем известное слово "творец". Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством. В какой бы отрасли вы не работали - и в производстве, и в искусстве, и в спорте - все равно это творческий подход. Без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно. Вы тоже творцы, это значит, что и в вас есть искра божья, Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом", - сказал Путин после церемонии награждения.
"И эта искра, которая есть в вас, она очень ярко светит. Я уверен, она будет светить вам и дальше. И я хочу попросить вас, чтобы и вы, в свою очередь, передавали этот знак божий и другим людям, другим поколениям, тем, кто с вами рядом стоит, ну и вообще миллионам наших граждан", - добавил глава государства.