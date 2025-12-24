Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил учителей участников СВО - РИА Новости, 24.12.2025
17:42 24.12.2025
Путин наградил учителей участников СВО
Путин наградил учителей участников СВО
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил знаки отличия "За наставничество" учителям героев специальной военной операции
Путин наградил учителей участников СВО

Путин вручил знаки отличия учителям участников СВО

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил знаки отличия "За наставничество" учителям героев специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Знаком отличия "За наставничество" награждена учитель и наставник участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина - Елена Заводова. Она работает в Кадетской школе № 1784 имени генерала армии В. А. Матросова в Москве.
Также президент отметил заслуги учителя школы №22 в Рязанской области Александры Коликовой. Она является учителем и наставником кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.
Захарова на награждении в Кремле поблагодарила родителей
