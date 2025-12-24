https://ria.ru/20251224/putin-2064425189.html
Путин наградил учителей участников СВО
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил знаки отличия "За наставничество" учителям героев специальной военной операции, передает... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил знаки отличия "За наставничество" учителям героев специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Знаком отличия "За наставничество" награждена учитель и наставник участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества и медали "За отвагу" Романа Гришина - Елена Заводова. Она работает в Кадетской школе № 1784 имени генерала армии В. А. Матросова в Москве
.
Также президент отметил заслуги учителя школы №22 в Рязанской области
Александры Коликовой. Она является учителем и наставником кавалера ордена Мужества и медали Суворова Дениса Диденко.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.