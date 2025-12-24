https://ria.ru/20251224/putin-2064420866.html
Путин вручил государственные награды Канделаки и Соловьеву
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды заместителю гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тине Канделаки и РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:26:00+03:00
2025-12-24T17:26:00+03:00
2025-12-24T23:39:00+03:00
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды заместителю гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тине Канделаки и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент РИА Новости.
Канделаки была удостоена ордена Александра Невского
, Соловьев
награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.