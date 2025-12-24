Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил государственные награды Канделаки и Соловьеву
17:26 24.12.2025 (обновлено: 23:39 24.12.2025)
Путин вручил государственные награды Канделаки и Соловьеву
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды заместителю гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тине Канделаки и РИА Новости, 24.12.2025
александр невский
владимир соловьев (телеведущий)
тина канделаки (тинатин канделаки)
общество
александр невский, владимир соловьев (телеведущий), тина канделаки (тинатин канделаки), общество
Александр Невский, Владимир Соловьев (телеведущий), Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Общество
Путин вручил государственные награды Канделаки и Соловьеву

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды заместителю гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тине Канделаки и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент РИА Новости.
Канделаки была удостоена ордена Александра Невского, Соловьев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством"
Вчера, 17:15
 
Александр НевскийВладимир Соловьев (телеведущий)Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Общество
 
 
