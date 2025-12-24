https://ria.ru/20251224/putin-2064414114.html
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения - РИА Новости, 24.12.2025
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:01:00+03:00
2025-12-24T17:01:00+03:00
2025-12-24T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064443278_0:180:2930:1828_1920x0_80_0_0_fa3d1453944d4a85cd8b15d5874e0228.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063366338.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064443278_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f5e810070d431b69f2c25a7d542a13c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения
Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего.
Путин
в среду вручает государственные награды в Кремле.
"Вручение госнаград в Кремле в преддверии Нового года проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить что впереди большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, так оно и будет, все ожидания обязательно сбудутся", - сказал Путин.