Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего.

"Вручение госнаград в Кремле в преддверии Нового года проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить что впереди большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, так оно и будет, все ожидания обязательно сбудутся", - сказал Путин.