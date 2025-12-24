Путин уверен, что в новом году россиян ждут большие свершения

Рейтинг@Mail.ru
17:01 24.12.2025 (обновлено: 18:42 24.12.2025)
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего. РИА Новости, 24.12.2025
2025
россия, владимир путин, общество
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в новом году россиян ждут большие свершения и много хорошего.
Путин в среду вручает государственные награды в Кремле.
"Вручение госнаград в Кремле в преддверии Нового года проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить что впереди большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, так оно и будет, все ожидания обязательно сбудутся", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, что живет в условиях спрессованного времени
19 декабря, 17:29
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
