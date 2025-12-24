https://ria.ru/20251224/putin-2064409266.html
Миллионы россиян готовы объединиться вокруг больших целей, заявил Путин
Миллионы россиян готовы объединиться вокруг больших целей, заявил Путин
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Миллионы россиян готовы объединяться вокруг больших целей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, так оно и будет, все эти ожидания (всего лучшего - ред.) обязательно сбудутся, залогом тому созидательная сила российского общества, готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей, больших общих целей", - сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.