Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате
Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:41:00+03:00
2025-12-24T15:41:00+03:00
2025-12-24T16:18:00+03:00
россия
