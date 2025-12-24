Рейтинг@Mail.ru
15:41 24.12.2025 (обновлено: 16:18 24.12.2025)
Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате
Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате
Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате

Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В закрытом формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, в каком формате пройдет встреча.
Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что представители бизнеса рассчитывают на встречу с президентом в среду, 24 декабря, добавив, что ее проведение запланировано на вечернее время.
Президент регулярно встречается с бизнесменами. В прошлый раз их встреча проходила весной в День российского предпринимательства 26 мая, а до этого Путин общался с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде РСПП.
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет в закрытом формате
