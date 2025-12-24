Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.