Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого декабря под председательством президента России Владимира Путина состоится заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.
Кроме того, с докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев; президент Общероссийского объединения работодателей "Российский Союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин, Заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.