24.12.2025

Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики
15:10 24.12.2025
Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики
Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики - РИА Новости, 24.12.2025
Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики
Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ,... РИА Новости, 24.12.2025
россия
калужская область
красноярский край
владимир путин
владислав шапша
михаил котюков
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
россия
калужская область
красноярский край
россия, калужская область, красноярский край, владимир путин, владислав шапша, михаил котюков, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Калужская область, Красноярский край, Владимир Путин, Владислав Шапша, Михаил Котюков, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики

Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики 25 декабря

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого декабря под председательством президента России Владимира Путина состоится заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.
Кроме того, с докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев; президент Общероссийского объединения работодателей "Российский Союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин, Заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень
Россия
Калужская область
Красноярский край
Владимир Путин
Владислав Шапша
Михаил Котюков
Российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика
 
 
