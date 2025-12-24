Рейтинг@Mail.ru
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам
15:00 24.12.2025 (обновлено: 16:17 24.12.2025)
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам
Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, заявил президент Владимир Путин на заседании правительства. РИА Новости, 24.12.2025
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам

Президент Владимир Путин на встрече с членами правительства, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, заявил президент Владимир Путин на заседании правительства.
"Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается".
Он призвал министров системно работать с застройщиками, чтобы они своевременно выполняли обязательства перед покупателями.
Действующий мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря. Его ввели во время пандемии коронавируса и с тех пор не раз продлевали.
Как ранее поясняли в пресс-службе Минстроя, в случае наличия отсрочки по выплате неустойки до конца 2025 года предусматривается ее завершение 31 января 2026-го. Таким образом, если застройщик получал судебное решение о нарушении до вступления в силу моратория, то он должен будет выплатить все причитающиеся неустойки. Все новые нарушения сроков будут облагаться соответствующими выплатами с 1 января. Тогда же начнут действовать и санкции в отношении тех, кто не успел получить судебное решение до начала действия моратория.
