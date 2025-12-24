Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам

Президент Владимир Путин на встрече с членами правительства, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, заявил президент Владимир Путин на заседании правительства.

"Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается".

Он призвал министров системно работать с застройщиками, чтобы они своевременно выполняли обязательства перед покупателями.

Действующий мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря. Его ввели во время пандемии коронавируса и с тех пор не раз продлевали.