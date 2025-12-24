https://ria.ru/20251224/putin-2064363445.html
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам - РИА Новости, 24.12.2025
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам
Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, заявил президент Владимир Путин на заседании правительства. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:00:00+03:00
2025-12-24T15:00:00+03:00
2025-12-24T16:17:00+03:00
жилье
владимир путин
россия
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064390164_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_dea466b14a1fef1677d52e27d93aaba0.jpg
https://realty.ria.ru/20251224/sobytiya-2063205923.html
https://ria.ru/20251223/gosduma-2063992182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064390164_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_18ff48b5080c57e05fd2ec1ce7fd49bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, владимир путин, россия, общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Владимир Путин, Россия, Общество, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам
Путин: мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи жилья продлевать не будут
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, заявил президент Владимир Путин на заседании правительства.
"Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается".
Он призвал министров системно работать с застройщиками, чтобы они своевременно выполняли обязательства перед покупателями.
Действующий мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря. Его ввели во время пандемии коронавируса и с тех пор не раз продлевали.
Как ранее поясняли в пресс-службе Минстроя
, в случае наличия отсрочки по выплате неустойки до конца 2025 года предусматривается ее завершение 31 января 2026-го. Таким образом, если застройщик получал судебное решение о нарушении до вступления в силу моратория, то он должен будет выплатить все причитающиеся неустойки. Все новые нарушения сроков будут облагаться соответствующими выплатами с 1 января. Тогда же начнут действовать и санкции в отношении тех, кто не успел получить судебное решение до начала действия моратория.