14:58 24.12.2025 (обновлено: 16:01 24.12.2025)
Путин предложил правительству обсудить итоги года
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству России обсудить итоги уходящего 2025 года.
В среду Путин приехал в Дом правительства, чтобы провести предновогоднюю встречу с кабинетом министров.
"Мы с вами встречаемся в конце декабря, чтобы обсудить итоги уходящего года, поговорить о том, каких результатов удалось добиться в развитии экономики, социальной сферы, страны в целом. И, конечно, какие вопросы требуют более пристального внимания и дополнительных усилий и от федерального правительства, и от коллег в регионах, как в ближайшее время, так и на перспективу", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.
