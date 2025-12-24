Путин предложил правительству обсудить итоги года

"Мы с вами встречаемся в конце декабря, чтобы обсудить итоги уходящего года, поговорить о том, каких результатов удалось добиться в развитии экономики, социальной сферы, страны в целом. И, конечно, какие вопросы требуют более пристального внимания и дополнительных усилий и от федерального правительства, и от коллег в регионах, как в ближайшее время, так и на перспективу", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.