https://ria.ru/20251224/putin-2064356045.html
Путин призвал вести системную работу с застройщиками
Путин призвал вести системную работу с застройщиками - РИА Новости, 24.12.2025
Путин призвал вести системную работу с застройщиками
Нужно вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли обязательства перед покупателями жилья в срок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:53:00+03:00
2025-12-24T14:53:00+03:00
2025-12-24T15:38:00+03:00
владимир путин
россия
жилье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064379177_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_7ecbf2ce139d5cc5cd9e840b7fcbda5b.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064356380.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064379177_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_378d55ac62e7b879ee926ecc902a1ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, жилье, общество
Владимир Путин, Россия, Жилье, Общество
Путин призвал вести системную работу с застройщиками
Путин призвал работать с застройщиками, чтобы они выполняли обязательства в срок