14:53 24.12.2025 (обновлено: 15:38 24.12.2025)
Путин призвал вести системную работу с застройщиками
владимир путин, россия, жилье, общество
Владимир Путин, Россия, Жилье, Общество
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2024
 Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2024
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нужно вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли обязательства перед покупателями жилья в срок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю внимание коллег - надо вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки", - сказал глава государства на встрече с членами Правительства РФ.
Владимир ПутинРоссияЖильеОбщество
 
 
