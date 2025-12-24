https://ria.ru/20251224/putin-2064355839.html
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов
Президент России Владимир Путин поручил оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу поддержки российских семей при формальном превышении уровня... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу поддержки российских семей при формальном превышении уровня дохода, необходимого для получения льгот.
Ранее в ходе прямой линии президента РФ, совмещенной с пресс-конференцией, к главе государства обратилась жительница Тюменской области. Она рассказала, что ее многодетная семья не получает льгот из-за того, что оба супруга работают, и их доход незначительно превышает требуемый. Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались.
"Я очень прошу коллег в правительстве, да и Государственной думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу российских семей", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.
Президент подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным буквально пару дней назад.
"Ну человек пошёл на работу? И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряли, но чтобы у них прибавка была к семейному бюджету, иначе нет смысла на работу выходить", - добавил глава государства.