Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу поддержки российских семей при формальном превышении уровня дохода, необходимого для получения льгот.

Ранее в ходе прямой линии президента РФ, совмещенной с пресс-конференцией, к главе государства обратилась жительница Тюменской области. Она рассказала, что ее многодетная семья не получает льгот из-за того, что оба супруга работают, и их доход незначительно превышает требуемый. Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались.

"Я очень прошу коллег в правительстве, да и Государственной думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу российских семей", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.

Президент подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным буквально пару дней назад.