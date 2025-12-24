Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 24.12.2025 (обновлено: 16:04 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putin-2064355839.html
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов
Президент России Владимир Путин поручил оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу поддержки российских семей при формальном превышении уровня... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:52:00+03:00
2025-12-24T16:04:00+03:00
владимир путин
общество
россия
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064390164_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_dea466b14a1fef1677d52e27d93aaba0.jpg
https://ria.ru/20251224/podderzhka-2064354043.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063236552.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064390164_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_18ff48b5080c57e05fd2ec1ce7fd49bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, тюменская область
Владимир Путин, Общество, Россия, Тюменская область
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов

Путин поручил принять решение в пользу поддержки семей при повышении их доходов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу поддержки российских семей при формальном превышении уровня дохода, необходимого для получения льгот.
Ранее в ходе прямой линии президента РФ, совмещенной с пресс-конференцией, к главе государства обратилась жительница Тюменской области. Она рассказала, что ее многодетная семья не получает льгот из-за того, что оба супруга работают, и их доход незначительно превышает требуемый. Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин попросил правительство найти решение по поддержке многодетных семей
Вчера, 14:50
"Я очень прошу коллег в правительстве, да и Государственной думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу российских семей", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.
Президент подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным буквально пару дней назад.
"Ну человек пошёл на работу? И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряли, но чтобы у них прибавка была к семейному бюджету, иначе нет смысла на работу выходить", - добавил глава государства.
Путин о новых мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
19 декабря, 13:50
 
Владимир ПутинОбществоРоссияТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала