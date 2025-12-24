Путин обсудил с Мишустиным поддержку многодетных семей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным вопрос поддержки многодетных семей на фоне проблемы начисления пособий из-за формального роста доходов.

Комментируя обращение, Путин отметил, что считает неразумным при повышении трудового дохода семей уменьшать их господдержку, по его словам, "это дестимулирует людей к трудовой деятельности". Тюменские власти, в свою очередь, обещали помочь многодетной семье.