https://ria.ru/20251224/putin-2064353717.html
Перед Россией стоят амбициозные задачи, заявил Путин
Перед Россией стоят амбициозные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2025
Перед Россией стоят амбициозные задачи, заявил Путин
Перед Россией стоят амбициозные задачи, это требование времени и запрос граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:49:00+03:00
2025-12-24T14:49:00+03:00
2025-12-24T14:56:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_c8eaa8c32ebffe57c5cb235593d6a04d.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064344984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39a245965781f69445c9e46711565f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Перед Россией стоят амбициозные задачи, заявил Путин
Путин: перед Россией стоят амбициозные задачи