https://ria.ru/20251224/putin-2064353554.html
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха - РИА Новости, 24.12.2025
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха
Власти РФ сумеют добиться успеха только при полной отдаче сил, с максимальной включенностью на каждом участке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:49:00+03:00
2025-12-24T14:49:00+03:00
2025-12-24T14:59:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064359336_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_7e3269c012159fbce1897f183f79a152.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064355839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064359336_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_22977c71cef081754824fa9614739ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха
Путин: власти добьются успеха только при полной отдаче сил