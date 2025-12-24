Рейтинг@Mail.ru
14:49 24.12.2025 (обновлено: 14:59 24.12.2025)
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха

Путин: власти добьются успеха только при полной отдаче сил

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ сумеют добиться успеха только при полной отдаче сил, с максимальной включенностью на каждом участке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включенностью на каждом участке мы сумеем добиться успеха", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.
Он призвал правительство к такой конструктивной работе, нацеленной на результат, и в следующем году, и в дальнейшем.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил поддерживать семьи при росте их доходов
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала