Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти РФ сумеют добиться успеха только при полной отдаче сил, с максимальной включенностью на каждом участке, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он призвал правительство к такой конструктивной работе, нацеленной на результат, и в следующем году, и в дальнейшем.