14:49 24.12.2025 (обновлено: 16:09 24.12.2025)
Запуск новых нацпроектов стал важнейшим событием года, заявил Путин
Запуск в РФ новых национальных проектов стал важнейшим событием 2025 года, заявил президент России Владимир Путин.
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запуск в РФ новых национальных проектов стал важнейшим событием 2025 года, заявил президент России Владимир Путин.
"Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность, при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин назвал условие, при котором власти сумеют добиться успеха
Владимир Путин
 
 
