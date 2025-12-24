https://ria.ru/20251224/putin-2064352891.html
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень - РИА Новости, 24.12.2025
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень
Отечественную экономику нужно вывести на качественно новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:48:00+03:00
2025-12-24T14:48:00+03:00
2025-12-24T16:10:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064387222_217:443:3068:2047_1920x0_80_0_0_3d388758dc3d47a996f137a306edb9bf.jpg
https://ria.ru/20251224/ekonomika-2064359059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064387222_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_ed6517c02f21fb624cb99c86b3c6eded.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень
Путин призвал вывести отечественную экономику на качественно новый уровень