Россия в полном объеме обеспечивает расходы на безопасность, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия в полном объеме обеспечивает расходы на оборону и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность", - сказал глава государства на встрече с членами правительства РФ.