Путин рассказал об уровне безработицы в России - 24.12.2025
14:46 24.12.2025 (обновлено: 14:59 24.12.2025)
Путин рассказал об уровне безработицы в России
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал об уровне безработицы в России

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Безработица в России находится на историческом минимуме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На исторически минимальном уровне находится безработица", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.
Россия, Владимир Путин, Экономика
 
 
