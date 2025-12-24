https://ria.ru/20251224/putin-2064351924.html
Путин рассказал об уровне безработицы в России
Путин рассказал об уровне безработицы в России
Безработица в России находится на историческом минимуме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
Путин: безработица в России находится на историческом минимуме