14:46 24.12.2025 (обновлено: 14:58 24.12.2025)
Ключевые макроэкономические показатели России стабильны, заявил Путин
Ключевые макроэкономические показатели России стабильны, заявил Путин
Ключевые макроэкономические показатели России стабильны, заявил Путин

Путин отметил стабильность ключевых макроэкономических показателей России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ключевые макроэкономические показатели РФ стабильны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается. У нас стабильные ключевые макроэкономические показатели", - сказал глава государства в ходе встречи с членами правительства.
