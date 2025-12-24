Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Дом правительства - РИА Новости, 24.12.2025
14:45 24.12.2025
Путин приехал в Дом правительства
Президент России Владимир Путин приехал в Дом правительства, где проведет предновогоднюю встречу с кабинетом министров. РИА Новости, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Дом правительства, где проведет предновогоднюю встречу с кабинетом министров.
Традиционно в конце декабря Путин обсуждает с правительством итоги уходящего года и задачи на следующий, поздравляет кабмин с наступающими праздниками.
