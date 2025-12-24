У всех российских регионов есть свои сильные стороны, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у всех регионов России есть свои сильные стороны и точки роста, важно их поддерживать.

"У всех субъектов федерации есть свои точки роста, сильные стороны, безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это наша с вами, и ваша в данном случае святая обязанность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.