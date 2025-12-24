Рейтинг@Mail.ru
14:30 24.12.2025 (обновлено: 14:41 24.12.2025)
У всех российских регионов есть свои сильные стороны, заявил Путин
У всех российских регионов есть свои сильные стороны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у всех регионов России есть свои сильные стороны и точки роста, важно их поддерживать. РИА Новости, 24.12.2025
2025
У всех российских регионов есть свои сильные стороны, заявил Путин

Путин призвал поддерживать сильные стороны и точки роста российских регионов

Владимир Путин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Владимир Путин выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Владимир Путин выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у всех регионов России есть свои сильные стороны и точки роста, важно их поддерживать.
"У всех субъектов федерации есть свои точки роста, сильные стороны, безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это наша с вами, и ваша в данном случае святая обязанность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году
