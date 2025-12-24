https://ria.ru/20251224/putin-2064330351.html
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2025
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:35:00+03:00
2025-12-24T13:35:00+03:00
2025-12-24T13:35:00+03:00
политика
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20251220/raboty-2063517900.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
Путин накануне вечером обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области