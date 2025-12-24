https://ria.ru/20251224/putin-2064322314.html
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
Президент России Владимир Путин в среду приедет в дом правительства РФ, поздравит кабинет министров с наступающим Новым годом, обсудит итоги работы в этом году, РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:57:00+03:00
2025-12-24T12:57:00+03:00
2025-12-24T13:05:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063401939_0:675:2440:2048_1920x0_80_0_0_e78b8eb73408b23b3b3454a95dd4f962.jpg
https://ria.ru/20251224/razgovor-2064321595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063401939_0:513:2047:2048_1920x0_80_0_0_19cfdaca4ec6ba2ae4cc0ac692543793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
Путин в среду обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду приедет в дом правительства РФ, поздравит кабинет министров с наступающим Новым годом, обсудит итоги работы в этом году, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«
"Также Путин
сегодня заедет и в Белый дом, в дом правительства (РФ
- ред.). Он поздравит традиционно правительство с наступающим Новым годом. Кратко поговорят про основные результаты года уходящего", - сказал Песков
журналистам.
Он отметил, что после этого глава государства традиционно вручит государственные награды в Кремле.
"Помимо этого еще, это уже глубоко в ночи будет, есть еще несколько встреч, несколько мероприятий - будем вас информировать. Такой сегодня напряженный день", - добавил Песков.