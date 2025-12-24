Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду приедет в дом правительства РФ, поздравит кабинет министров с наступающим Новым годом, обсудит итоги работы в этом году, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что после этого глава государства традиционно вручит государственные награды в Кремле.

"Помимо этого еще, это уже глубоко в ночи будет, есть еще несколько встреч, несколько мероприятий - будем вас информировать. Такой сегодня напряженный день", - добавил Песков.