Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
12:57 24.12.2025 (обновлено: 13:05 24.12.2025)
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
Президент России Владимир Путин в среду приедет в дом правительства РФ, поздравит кабинет министров с наступающим Новым годом, обсудит итоги работы в этом году
2025
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду приедет в дом правительства РФ, поздравит кабинет министров с наступающим Новым годом, обсудит итоги работы в этом году, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Также Путин сегодня заедет и в Белый дом, в дом правительства (РФ - ред.). Он поздравит традиционно правительство с наступающим Новым годом. Кратко поговорят про основные результаты года уходящего", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что после этого глава государства традиционно вручит государственные награды в Кремле.
"Помимо этого еще, это уже глубоко в ночи будет, есть еще несколько встреч, несколько мероприятий - будем вас информировать. Такой сегодня напряженный день", - добавил Песков.
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Алиева
