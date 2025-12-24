https://ria.ru/20251224/putin-2064322184.html
Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым Годом
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщил... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:55:00+03:00
2025-12-24T12:55:00+03:00
2025-12-24T13:12:00+03:00
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
дмитрий песков
азербайджан
россия
владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев, дмитрий песков
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков
Путин и Алиев в разговоре поздравили друг друга с наступающим Новым Годом