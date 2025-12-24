Рейтинг@Mail.ru
Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым Годом - РИА Новости, 24.12.2025
12:55 24.12.2025 (обновлено: 13:12 24.12.2025)
Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым Годом
Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым Годом - РИА Новости, 24.12.2025
Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым Годом
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщил... РИА Новости, 24.12.2025
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
дмитрий песков
азербайджан
россия
владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев, дмитрий песков
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков
Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым Годом

Путин и Алиев в разговоре поздравили друг друга с наступающим Новым Годом

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Алиевым.
"Вы уже знаете, что состоялся телефонный разговор президентов Путина и Алиева. Глава российского государства поздравил коллегу с днем рождения, который сегодня отмечают в Азербайджане. Очень тепло поздравил, и с наступающим, собственно, Новым годом тоже взаимно друг друга поздравили, ну и обменялись мнениями по текущей ситуации", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Заголовок открываемого материала