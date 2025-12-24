https://ria.ru/20251224/putin-2064311629.html
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 24.12.2025
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, во время которого обсудили отношения двух стран, сообщила... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:23:00+03:00
2025-12-24T12:23:00+03:00
2025-12-24T12:46:00+03:00
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Путин обсудил с Алиевым укрепление союзнических отношений РФ и Азербайджана