Рейтинг@Mail.ru
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 24.12.2025 (обновлено: 12:46 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putin-2064311629.html
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 24.12.2025
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, во время которого обсудили отношения двух стран, сообщила... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:23:00+03:00
2025-12-24T12:46:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_a330d45f3a33a1cdca4c37b9ead4aab2.jpg
https://ria.ru/20251222/sovfed-2063945044.html
https://ria.ru/20251222/peskov-2063956289.html
россия
азербайджан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_fbfa3a0f201b85ad838c86d521818a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, душанбе
В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Душанбе
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения

Путин обсудил с Алиевым укрепление союзнических отношений РФ и Азербайджана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, во время которого обсудили отношения двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах", — говорится в заявлении.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана
22 декабря, 19:09
Отмечается, что к разговору присоединилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Беседа носила теплый и дружеский характер.
"Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников", — добавили в пресс-службе.
Помимо прочего, Путин поздравил Алиева с днем рождения.
В последний раз президенты созванивались 24 октября, а двумя неделями ранее состоялась их двусторонняя встреча в Душанбе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал об участии Азербайджана в форматах СНГ
22 декабря, 20:22
 
В миреРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевДушанбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала