12:22 24.12.2025
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.12.2025
россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин
Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", - говорится в сообщении.
Путин и Алиев обсудили укрепление союзнических отношений
РоссияАзербайджанИльхам АлиевВладимир Путин
 
 
