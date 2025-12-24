Рейтинг@Mail.ru
В беседе лидеров России и Азербайджана участвовала Мехрибан Алиева - РИА Новости, 24.12.2025
12:18 24.12.2025 (обновлено: 12:34 24.12.2025)
В беседе лидеров России и Азербайджана участвовала Мехрибан Алиева
В беседе лидеров России и Азербайджана участвовала Мехрибан Алиева
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева присоединилась к телефонному разговору президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама... РИА Новости, 24.12.2025
В беседе лидеров России и Азербайджана участвовала Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева присоединилась к телефонному разговору президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который носил дружеский характер, сообщает пресс-служба Кремля.
"К разговору, который носил теплый и дружеский характер, присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников", - говорится в сообщении.
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
Путин и Алиев по телефону обсудили двусторонние отношения
