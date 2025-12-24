Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Алиева с днем рождения
11:34 24.12.2025 (обновлено: 11:49 24.12.2025)
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, два лидера обсудили двусторонние и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:34:00+03:00
2025-12-24T11:49:00+03:00
владимир путин
россия
азербайджан
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_0:369:2048:1521_1920x0_80_0_0_4bd6cb508ee8bb6bb4ac36f01779a672.jpg
владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев
Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил главу Азербайджана Алиева с днем рождения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, два лидера обсудили двусторонние и региональные вопросы, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
"Президент России поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также по региональной повестке", - говорится в сообщении.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана
22 декабря, 19:09
 
Владимир ПутинРоссияАзербайджанИльхам Алиев
 
 
