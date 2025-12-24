https://ria.ru/20251224/putin-2064289836.html
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, два лидера обсудили двусторонние и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:34:00+03:00
2025-12-24T11:34:00+03:00
2025-12-24T11:49:00+03:00
владимир путин
россия
азербайджан
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_0:369:2048:1521_1920x0_80_0_0_4bd6cb508ee8bb6bb4ac36f01779a672.jpg
https://ria.ru/20251222/sovfed-2063945044.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_97:364:1951:1754_1920x0_80_0_0_393eeda65579a4503618657268954fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил главу Азербайджана Алиева с днем рождения