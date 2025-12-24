https://ria.ru/20251224/putin-2064247375.html
Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию боевой
Президент России Владимир Путин назвал боевой и весьма результативной работу Госдумы в осеннюю сессию. РИА Новости, 24.12.2025
политика
госдума рф
Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию боевой
Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и весьма результативной