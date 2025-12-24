Рейтинг@Mail.ru
09:46 24.12.2025 (обновлено: 10:06 24.12.2025)
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию
Владимир Путин обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным работу нижней палаты парламента в осеннюю сессию. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным работу нижней палаты парламента в осеннюю сессию.
"Она (работа. — Прим. ред.) была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной", — отметил президент.
Он попросил передать слова благодарности все депутатам.
Встреча состоялась накануне вечером в Кремле. В этот же день Госдума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии. Весенняя начнется 12 января.
