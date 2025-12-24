Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным работу нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

"Она (работа. — Прим. ред.) была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной", — отметил президент.