https://ria.ru/20251224/putin-2064247250.html
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию - РИА Новости, 24.12.2025
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию
Владимир Путин обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным работу нижней палаты парламента в осеннюю сессию. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:46:00+03:00
2025-12-24T09:46:00+03:00
2025-12-24T10:06:00+03:00
политика
россия
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251224/spravka-2064216676.html
https://ria.ru/20251223/gd-2064174483.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин
Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию
Путин во вторник вечером обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию