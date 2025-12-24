Бизнес ждет встречи с Путиным

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может встретиться с представителями крупного бизнеса.
Как ранее сообщал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, встреча планируется на 20.00.
Россия сохраняет устойчивость экономики, заявил Путин
19 декабря, 16:08
Президент регулярно встречается с бизнесменами. В прошлый раз их встреча проходила весной в День российского предпринимательства 26 мая, а до этого Путин общался с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде РСПП.
Бизнес для экономики
В ходе прошлой встречи президент отмечал, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, и в этом есть прямая заслуга деловых кругов России. Путин сообщал, что в последние два года в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла опережающими темпами. В 2023 году рост составил 4,1 процента, а в 2024 – 4,3 процента, приводил президент, подчеркивая, что это хороший показатель. Причём, как указывал президент, этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, а охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов и так далее.
Также Путин отмечал, что такой результат достигается не единичными компаниями, даже если они очень крупные, а возможен только тогда, когда сотни, тысячи, миллионы людей вкладываются в общую задачу.
Кроме того, на встрече обсуждался и уход зарубежных компаний, который произошел "во многом по принуждению так называемых политических западных элит". В частности, президент обратил внимание на то, как со сложившейся ситуацией справились российские предприниматели - "не стушевались, рук не опустили, а, напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность".