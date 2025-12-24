Бизнес ждет встречи с Путиным

Также Путин отмечал, что такой результат достигается не единичными компаниями, даже если они очень крупные, а возможен только тогда, когда сотни, тысячи, миллионы людей вкладываются в общую задачу.

Кроме того, на встрече обсуждался и уход зарубежных компаний, который произошел "во многом по принуждению так называемых политических западных элит". В частности, президент обратил внимание на то, как со сложившейся ситуацией справились российские предприниматели - "не стушевались, рук не опустили, а, напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность".