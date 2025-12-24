Путин вручит награды музыкантам и артистам

В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер, сообщили в пресс-службе Кремля.

Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания их таланта, трудовых, творческих свершений, отметил Путин на церемонии в 2023 году. Президент РФ тогда также подчеркнул, что гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги россиян во имя свободы, независимости и будущего России.

Еще одна торжественная церемония награждения Героев РФ состоялась 9 декабря в Кремле - в День Героев Отечества. На церемонию были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В ходе выступления Путин тогда сообщил, что россиян сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе, искренняя любовь к Родине. Как отметил президент, в этой любви и в исторической правоте и заключается сила России и ее победы.