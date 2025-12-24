https://ria.ru/20251224/puteprovod--2064416406.html
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия - РИА Новости, 24.12.2025
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия
Ремонт путепровода прошел в Кирово-Чепецке, обновленный объект начал работу в год 70-летия города, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:09:00+03:00
2025-12-24T17:09:00+03:00
2025-12-24T17:09:00+03:00
кировская область
кировская область
кирово-чепецк
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064415481_0:73:700:467_1920x0_80_0_0_89553eba4d7050faeb0c05b4a3eaad81.jpg
https://ria.ru/20251218/gruppa-2062901996.html
https://ria.ru/20251211/puteprovod-2061432870.html
кировская область
кирово-чепецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064415481_77:0:700:467_1920x0_80_0_0_929cdc7e6c29bdd3d18df24da1680114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, кирово-чепецк, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Кирово-Чепецк, Александр Соколов
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия
В Кирово-Чепецке к 70-летию города открыли обновленный путепровод
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ремонт путепровода прошел в Кирово-Чепецке, обновленный объект начал работу в год 70-летия города, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Государство, жители города, предприниматели все вместе смогли сделать важные преобразования к юбилею. С привлечением средств из бюджета в максимально сжатые сроки отремонтировали путепровод. Работы должны были завершиться только летом 2026 года, а путепровод уже работает, подрядчик справился в два раза быстрее срока: вместо 14 месяцев уложился в полгода", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
После реконструкции путепровод увеличили – ширина двух полос движения теперь выросла до девяти метров. Там создана пешеходная зона, обустроено освещение.
Глава региона особо отметил работу министерства транспорта Кировской области, подчеркнув, что налажено четкое оперативное взаимодействие со всеми отраслевыми службами, работы выполняются в срок и качественно.
Кроме того, в рамках подготовки к юбилею отремонтирован ряд социальных учреждений.
"Работы будем продолжать. В следующем году откроем в городе новый автовокзал, отремонтируем вместе с бизнесом самый большой концертный зал города в музыкальной школе. Благодарю всех, кто принял участие в подготовке к юбилею, в праздновании и своим трудом внес вклад в развитие нашего самого молодого, самого перспективного города", — сказал Соколов.