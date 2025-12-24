Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ремонт путепровода прошел в Кирово-Чепецке, обновленный объект начал работу в год 70-летия города, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

"Государство, жители города, предприниматели все вместе смогли сделать важные преобразования к юбилею. С привлечением средств из бюджета в максимально сжатые сроки отремонтировали путепровод. Работы должны были завершиться только летом 2026 года, а путепровод уже работает, подрядчик справился в два раза быстрее срока: вместо 14 месяцев уложился в полгода", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.

После реконструкции путепровод увеличили – ширина двух полос движения теперь выросла до девяти метров. Там создана пешеходная зона, обустроено освещение.

Глава региона особо отметил работу министерства транспорта Кировской области, подчеркнув, что налажено четкое оперативное взаимодействие со всеми отраслевыми службами, работы выполняются в срок и качественно.

Кроме того, в рамках подготовки к юбилею отремонтирован ряд социальных учреждений.