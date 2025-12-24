Рейтинг@Mail.ru
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия - РИА Новости, 24.12.2025
Кировская область
Кировская область
 
17:09 24.12.2025
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия - РИА Новости, 24.12.2025
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия
Ремонт путепровода прошел в Кирово-Чепецке, обновленный объект начал работу в год 70-летия города, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 24.12.2025
кировская область
кировская область
кирово-чепецк
александр соколов
кировская область, кирово-чепецк, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Кирово-Чепецк, Александр Соколов
Путепровод обновили в Кирово-Чепецке в год 70-летия

В Кирово-Чепецке к 70-летию города открыли обновленный путепровод

© Фото : пресс-служба правительства Кировской областиОтремонтированный путепровод в Кирово-Чепецке
Отремонтированный путепровод в Кирово-Чепецке - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Отремонтированный путепровод в Кирово-Чепецке
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ремонт путепровода прошел в Кирово-Чепецке, обновленный объект начал работу в год 70-летия города, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Государство, жители города, предприниматели все вместе смогли сделать важные преобразования к юбилею. С привлечением средств из бюджета в максимально сжатые сроки отремонтировали путепровод. Работы должны были завершиться только летом 2026 года, а путепровод уже работает, подрядчик справился в два раза быстрее срока: вместо 14 месяцев уложился в полгода", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
18 декабря, 13:15
После реконструкции путепровод увеличили – ширина двух полос движения теперь выросла до девяти метров. Там создана пешеходная зона, обустроено освещение.
Глава региона особо отметил работу министерства транспорта Кировской области, подчеркнув, что налажено четкое оперативное взаимодействие со всеми отраслевыми службами, работы выполняются в срок и качественно.
Кроме того, в рамках подготовки к юбилею отремонтирован ряд социальных учреждений.
"Работы будем продолжать. В следующем году откроем в городе новый автовокзал, отремонтируем вместе с бизнесом самый большой концертный зал города в музыкальной школе. Благодарю всех, кто принял участие в подготовке к юбилею, в праздновании и своим трудом внес вклад в развитие нашего самого молодого, самого перспективного города", — сказал Соколов.
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока
11 декабря, 16:38
 
Кировская областьКировская областьКирово-ЧепецкАлександр Соколов
 
 
