24.12.2025
13:07 24.12.2025
В ЕС нарастает раздражение и преобладает пессимизм, считает Пушков
в мире
италия
джорджа мелони
алексей пушков
евросоюз
италия
в мире, италия, джорджа мелони, алексей пушков, евросоюз
В мире, Италия, Джорджа Мелони, Алексей Пушков, Евросоюз
В ЕС нарастает раздражение и преобладает пессимизм, считает Пушков

Сенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Среди жителей Евросоюза нарастает раздражение и преобладает пессимизм, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя неутешительный прогноз премьера Италии Джорджи Мелони на 2026 год.
Ранее Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025.
"Мелони вроде как пошутила, что 2026-й год будет "намного хуже", чем 2025-й, с целью мобилизовать свой аппарат, правительство, партию и сторонников, однако мало кто воспринял ее слова как шутку. В ЕС и странах-членах союза действительно преобладает пессимизм, растет влияние евроскептиков, усиливается критика "зеленой повестки", прогнозируются низкие темпы роста, нарастает раздражение людей в связи с ростом цен на электроэнергию, а в ряде стран - и неспособностью властей остановить рост преступности со стороны мигрантов", - написал сенатор в Telegram-канале.
В миреИталияДжорджа МелониАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
