В ЕС нарастает раздражение и преобладает пессимизм, считает Пушков

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Среди жителей Евросоюза нарастает раздражение и преобладает пессимизм, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя неутешительный прогноз премьера Италии Джорджи Мелони на 2026 год.
Ранее Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025.
"Мелони вроде как пошутила, что 2026-й год будет "намного хуже", чем 2025-й, с целью мобилизовать свой аппарат, правительство, партию и сторонников, однако мало кто воспринял ее слова как шутку. В ЕС и странах-членах союза действительно преобладает пессимизм, растет влияние евроскептиков, усиливается критика "зеленой повестки", прогнозируются низкие темпы роста, нарастает раздражение людей в связи с ростом цен на электроэнергию, а в ряде стран - и неспособностью властей остановить рост преступности со стороны мигрантов", - написал сенатор в Telegram-канале.
17 декабря, 22:23