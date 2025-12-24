Рейтинг@Mail.ru
Председатель ПСБ и губернатор Калужской области продлили сотрудничество - РИА Новости, 24.12.2025
12:34 24.12.2025
Председатель ПСБ и губернатор Калужской области продлили сотрудничество
Председатель ПСБ и губернатор Калужской области продлили сотрудничество - РИА Новости, 24.12.2025
Председатель ПСБ и губернатор Калужской области продлили сотрудничество
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша продлили соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона, которое РИА Новости, 24.12.2025
Председатель ПСБ и губернатор Калужской области продлили сотрудничество

Глава ПСБ Фрадков и губернатор Калужской области Шапша продлили сотрудничество

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша продлили сотрудничество
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша продлили сотрудничество - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша продлили сотрудничество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша продлили соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона, которое было подписано в 2020 году, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Новый документ подписан бессрочно и призван усилить партнерство в финансово-кредитной сфере региона, в том числе в части продолжения развития и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Калужской области. В регионе работают пять отделений — в Калуге и Обнинске, а также в Жуковском и Боровском районах.
Кредитная организация также будет поддерживать регион и в реализации социально значимых инвестиционных проектов, в том числе на основе ГЧП, развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), программ льготного ипотечного кредитования и кредитования бизнеса и МСП.
"Калужская область — это регион с развитой оборонной промышленностью, и мы как опорный банк ОПК предоставляем организациям и их сотрудникам наиболее востребованные финансовые продукты на специальных условиях. За пять лет сотрудничества с региональным правительством мы вместе реализовали немало проектов, и сегодня подписали новое, но уже бессрочное соглашение. Мы продолжим обеспечивать финансовую устойчивость ключевых предприятий отрасли через механизмы льготного кредитования и другие финансовые и нефинансовые инструменты. Кроме того, в наших планах развивать социальные проекты, спорт, культуру, оказывать поддержку бизнесу и населению", — приводит пресс-служба слова Фрадкова.
В ходе рабочей встречи стороны также обсудили меры поддержки участников СВО и сотрудников силовых структур. На территории Калужской области банк реализует проект по выпуску электронного удостоверения ветерана боевых действий — карты "СВОи". К многофункциональному платежному инструменту уже добавлены региональные транспортные и социальные льготы, а также специальные предложения от федеральных партнеров кредитной организации.
Содействуя занятости военнослужащих, ПСБ также запустил программу "Новое звание — предприниматель". Она предполагает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка и приглашенных экспертов, сопровождение этапов становления бизнеса — от идеи до старта своего дела.
Кроме того, банк совместно с областной администрацией, калужским фондом "Защитники Отечества" ранее организовал ряд мероприятий для детей военнослужащих — поездки в музеи и природные заповедники региона.
"Основные направления нового соглашения <…>: внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация социальных, инвестиционных проектов, программ льготного кредитования. Особое внимание уделили поддержке ветеранов СВО, в том числе в трудоустройстве", — приводятся слова Шапши в его официальном телеграм-канале.
На встрече Фрадков, являющийся председателем Всероссийской федерации легкой атлетики, и Шапша договорились совместно развивать легкую атлетику в регионе. Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие спортивной инфраструктуры, подготовка тренерских кадров и организация соревнований.
Петр ФрадковКалужская областьВладислав ШапшаКалуга
 
 
