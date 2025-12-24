https://ria.ru/20251224/prokuror-2064420997.html
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене
происшествия, люберцы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит приговорить к 18 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Конфоркину виновной… Назначить ей наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей", - сказала гособвинитель.
Женщине вменяют государственную измену (статья 275 УК РФ
) и участие в террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
Как сообщал "Коммерсантъ", по версии обвинения, Конфоркина вступила в террористический и запрещенный в РФ "Легион Свобода России"* и по заданию куратора из этой организации производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов.
По версии следствия, в январе 2023 года фигурантка нашла в сети и заполнила анкету запрещенного в РФ террористического "Легиона Свобода России"* и отправила ее по электронной почте, после чего с ней связались представители и предложили сотрудничество.
Моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию следствие посчитало видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина направила руководству "легиона"*, сделать ей это посоветовал куратор, пообещав взамен переправить её через границу на Украину
, разрешив ей взять с собой собаку. Конфоркина начала выполнять задания, однако ее отъезд за границу куратор откладывал, давая ей новые поручения.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Конфоркину арестовали в октябре 2024 года.
* Признан террористическим и запрещен на территории России