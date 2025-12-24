Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 24.12.2025 (обновлено: 17:34 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/prokuror-2064420997.html
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 24.12.2025
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене
Гособвинение в ходе прений сторон просит приговорить к 18 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:26:00+03:00
2025-12-24T17:34:00+03:00
происшествия
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251224/fsb-2064418336.html
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
Прокурор запросил жительнице Люберец 18 лет колонии по делу о госизмене

РИА Новости: жительницу Люберец Конфоркину просят приговорить к 18 годам колонии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит приговорить к 18 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Конфоркину виновной… Назначить ей наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей", - сказала гособвинитель.
Женщине вменяют государственную измену (статья 275 УК РФ) и участие в террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
Как сообщал "Коммерсантъ", по версии обвинения, Конфоркина вступила в террористический и запрещенный в РФ "Легион Свобода России"* и по заданию куратора из этой организации производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов.
По версии следствия, в январе 2023 года фигурантка нашла в сети и заполнила анкету запрещенного в РФ террористического "Легиона Свобода России"* и отправила ее по электронной почте, после чего с ней связались представители и предложили сотрудничество.
Моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию следствие посчитало видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина направила руководству "легиона"*, сделать ей это посоветовал куратор, пообещав взамен переправить её через границу на Украину, разрешив ей взять с собой собаку. Конфоркина начала выполнять задания, однако ее отъезд за границу куратор откладывал, давая ей новые поручения.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Конфоркину арестовали в октябре 2024 года.
* Признан террористическим и запрещен на территории России
Ликвидированный агент Украины, готовивший взрыв на диспетчерской станции нефтепровода - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта в Тюменской области
Вчера, 17:16
 
ПроисшествияЛюберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала