Прокуратура начала проверку после ДТП с грузовиком в "Пулково" - 24.12.2025
18:20 24.12.2025
Прокуратура начала проверку после ДТП с грузовиком в "Пулково"
Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с грузовиком поставщика бортового питания, который повредил часть обшивки терминала петербургского... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
Новости
происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с грузовиком поставщика бортового питания, который повредил часть обшивки терминала петербургского аэропорта "Пулково", сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что водитель спецавтомобиля поставщика бортового питания, не рассчитав габариты, повредил часть обшивки терминала аэропорта "Пулково". Инцидент не повлиял на работу авиагавани.
"Водитель спецавтомобиля АО "Аэромар" при движении по территории аэропорта допустил повреждение элемента конструкции терминала. Пострадавших нет, последствия происшествия устраняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и безопасности движения при эксплуатации объектов инфраструктуры", – сообщает ведомство.
Пожар на плавкране Борской судоремонтной компании под Нижним Новгородом - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Прокуратура начала проверку после пожара под Нижним Новгородом
23 декабря, 15:07
 
