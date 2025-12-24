Прокуратура начала проверку после ДТП с грузовиком в "Пулково"

"Водитель спецавтомобиля АО "Аэромар" при движении по территории аэропорта допустил повреждение элемента конструкции терминала. Пострадавших нет, последствия происшествия устраняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и безопасности движения при эксплуатации объектов инфраструктуры", – сообщает ведомство.