Нутрициолог рассказала, какие продукты будет полезно убрать из рациона

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Регулярное потребление маргарина, сосисок, мучного и сладких напитков повышает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому их лучше исключить или употреблять не на регулярной основе, рассказала РИА Новости президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Антонина Цвинария.

"Растительный и кулинарные жиры, маргарин и спред (растительный аналог сливочного масла, который содержится в кондитерских изделиях, фритюре и чипсах) приводят к увеличению веса и повышают уровень липопротеинов низкой плотности в крови. Эти факторы, в свою очередь, увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Цвинария.

Кроме того, она порекомендовала убрать из рациона переработанное мясо - сосиски, колбасы и копчености. По словам эксперта, Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало обработанное мясо как "канцерогенное для человека", так как есть достаточно доказательств того, что его потребление вызывает колоректальный рак.

Что касается мучного, сладкого и других ультраобработанных продуктов, например белого хлеба, булочек, вафель, батончиков и мюслей (даже "для фитнеса"), то их избыточное потребление вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови. Нутрициолог объяснила, что избыточной считается доля потребления в 15-20% от суточной калорийности. Из-за скачка сахара нарушается регуляция аппетита, формируется устойчивое чувства голода и возникают воспалительные реакции, подчеркнула она.

Не меньше вредных компонентов и калорий содержат в себе и некоторые напитки. "Пора признать, что не существует безопасной дозы алкоголя. Он нарушает микробиоту, ухудшает сон, повышает уровень эстрогена (особенно у женщин) и мешает детоксикации печени", - обратила внимание эксперт.