17:54 24.12.2025 (обновлено: 18:07 24.12.2025)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в среду в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 24.12.2025
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, общество
Москва, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат, Общество
Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пробки в среду в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней частях; автомобилистам придется постоять на Москворецкой набережной, Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице; движение перекрыто на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на улице Новый Арбат по направлению в центр; плотное движение также практически на всем протяжении фиксируется на Третьем транспортном кольце.
На МКАД и взлетных магистралях ситуация спокойная, небольшие затруднения наблюдаются в основном на севере и северо-востоке, следует из данных сервиса.
МоскваСадовое кольцо (Москва)Новый АрбатОбщество
 
 
