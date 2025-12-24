https://ria.ru/20251224/probki-2064428625.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в среду в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 24.12.2025
