Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/prigovor-2064463978.html
Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU
Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU - РИА Новости, 24.12.2025
Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU
Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU Андрею Карпову, осужденному на четыре года условно за взятку, его приговор вступил в силу,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:53:00+03:00
2025-12-24T20:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
ura.ru
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_86afa7687287066f161b83e71e084151.jpg
https://ria.ru/20251219/karpov-2063165706.html
https://ria.ru/20251215/delo-2062110253.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061143729.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_aebb7a9c6cb6499a25ec9b6b84334f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Ura.ru
Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU

РИА Новости: прокуратура не обжаловала приговор дяде редактора URA.RU Карпову

© РИА НовостиАндрей Карпов в суде
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Андрей Карпов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU Андрею Карпову, осужденному на четыре года условно за взятку, его приговор вступил в силу, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Представление отозвали. Приговор вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат
19 декабря, 12:04
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 ноября приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Кроме того, Карпову запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.
Прокуратура 5 декабря обжаловала это решение и потребовала для Карпова реального срока, сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Гособвинение тогда просило для него четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение звания старшего лейтенанта. Суд вынес решение в одно заседание, а Карпов до этого заключил досудебное соглашение. Гособвинение отмечало, что отягчающих обстоятельств не имеется, а среди смягчающих: наличие ребенка, раскаяние и положительные характеристики.
По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Новые владельцы URA.ru не будут оплачивать адвоката экс-редактору Аллаярову
15 декабря, 12:42
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов ранее находился под домашним арестом.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему жаль своего племянника и жаль, что он подвел своих коллег.
Рассмотрение дела Аллаярова продолжается, в четверг пройдет очередное заседание, где планируется допросить жену Карпова и его мать, уточнял журналистам адвокат редактора Михаил Толмачев.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд закрыл от СМИ процесс по делу редактора URA.ru
10 декабря, 15:15
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьUra.ru
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала