ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура не стала обжаловать условный срок дяде редактора URA.RU Андрею Карпову, осужденному на четыре года условно за взятку, его приговор вступил в силу, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Представление отозвали. Приговор вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 ноября приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Кроме того, Карпову запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.

Прокуратура 5 декабря обжаловала это решение и потребовала для Карпова реального срока, сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Гособвинение тогда просило для него четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение звания старшего лейтенанта. Суд вынес решение в одно заседание, а Карпов до этого заключил досудебное соглашение. Гособвинение отмечало, что отягчающих обстоятельств не имеется, а среди смягчающих: наличие ребенка, раскаяние и положительные характеристики.

По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов ранее находился под домашним арестом.

На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему жаль своего племянника и жаль, что он подвел своих коллег.