В Москве вынесли приговор бывшему следователю СК Избенко

Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко за 18 эпизодов присвоения или растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Басманного районного суда Москвы
Избенко Александр Николаевич назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в 3 миллиона рублей, а также с лишением специального звания и классного чина", - сказала собеседница агентства.
Суд признал его виновным в 18 эпизодах присвоения, дело возбудили в октябре 2023 года. Общий ущерб, причиненный бывшим следователем, составил 215 миллионов рублей.
Как отметили в суде, с Избенко в доход государства взыскано более 19 миллионов рублей и удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Как было установлено в суде, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысяч евро. Деньги и дорогие вещи он хранил в служебном кабинете и у родственников. Впоследствии он покупал на них автомобили и недвижимость, а оформлял на своих родных.
В конце сентября 2023 года он подал рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ
в связи с выходом на пенсию и стал скрываться, позднее его задержали и арестовали.
В ходе разбирательств Избенко частично признал вину в содеянном.