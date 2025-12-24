Рейтинг@Mail.ru
17:28 24.12.2025
В Москве вынесли приговор бывшему следователю СК Избенко
В Москве вынесли приговор бывшему следователю СК Избенко
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко за 18 эпизодов присвоения или растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Басманного районного суда Москвы Избенко Александр Николаевич назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в 3 миллиона рублей, а также с лишением специального звания и классного чина", - сказала собеседница агентства.
Суд признал его виновным в 18 эпизодах присвоения, дело возбудили в октябре 2023 года. Общий ущерб, причиненный бывшим следователем, составил 215 миллионов рублей.
Как отметили в суде, с Избенко в доход государства взыскано более 19 миллионов рублей и удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Как было установлено в суде, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысяч евро. Деньги и дорогие вещи он хранил в служебном кабинете и у родственников. Впоследствии он покупал на них автомобили и недвижимость, а оформлял на своих родных.
В конце сентября 2023 года он подал рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ в связи с выходом на пенсию и стал скрываться, позднее его задержали и арестовали.
В ходе разбирательств Избенко частично признал вину в содеянном.
