В Москве вынесли приговор бывшему следователю СК Избенко

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко за 18 эпизодов присвоения или растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Как отметили в суде, с Избенко в доход государства взыскано более 19 миллионов рублей и удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как было установлено в суде, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысяч евро. Деньги и дорогие вещи он хранил в служебном кабинете и у родственников. Впоследствии он покупал на них автомобили и недвижимость, а оформлял на своих родных.