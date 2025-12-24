Молдавская оппозиция обжалует приговор экс-депутату Нестеровскому

КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Приговор экс-депутату молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому будет обжалован в верховном суде, сообщает близкий к оппозиции Telegram-канал "Победа".
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Апелляционная палата в среду оставила приговор без изменений. Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в верховном суде.
"Политически мотивированный приговор Александру Нестеровскому будет обжалован в верховном суде. Приговор связан с публичной позицией Нестеровского. Он отстаивал в парламенте интересы граждан, не согласных с курсом нынешней власти", - говорится в сообщении.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности.
В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране.