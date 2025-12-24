В Приднестровье выразили надежду на бесперебойные поставки газа зимой

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Приднестровье надеется на бесперебойные поставки природного газа в зимний период, Приднестровье надеется на бесперебойные поставки природного газа в зимний период, заявил глава правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг.

"Мы все надеемся, что этот отопительный сезон проживем с газом. Но, конечно, мы должны на уровне правительства сейчас найти баланс, чтобы не использовать газ исключительно на отопление, когда нам всем будет тепло, но предприятия будут простаивать. Это неправильная ситуация", - приводит пресс-служба кабмина слова премьер-министра.

По его мнению, необходимо прилагать все усилия для того, чтобы сохранить работоспособность и жизнедеятельность всей экономики".

"Если бы все предприятия работали полноценно, поверьте, у нас абсолютно другая ситуация была бы с точки зрения доходов и, конечно, возможностей обеспечения всей нашей социальной нагрузки. Социальная политика, она не действует без отрыва от экономики. И мы можем социально только поддерживать в том случае, когда у нас экономика будет самодостаточной", - подчеркнул Розенберг.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу , а также нежелания Кишинева выплачивать долг " Газпрому Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.