В Приднестровье выразили надежду на бесперебойные поставки газа зимой - РИА Новости, 24.12.2025
13:16 24.12.2025 (обновлено: 13:17 24.12.2025)
В Приднестровье выразили надежду на бесперебойные поставки газа зимой
В Приднестровье выразили надежду на бесперебойные поставки газа зимой
2025
В Приднестровье выразили надежду на бесперебойные поставки газа зимой

Глава правительства ПМР Розенберг выразил надежду на бесперебойные поставки газа

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Приднестровье надеется на бесперебойные поставки природного газа в зимний период, заявил глава правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг.
"Мы все надеемся, что этот отопительный сезон проживем с газом. Но, конечно, мы должны на уровне правительства сейчас найти баланс, чтобы не использовать газ исключительно на отопление, когда нам всем будет тепло, но предприятия будут простаивать. Это неправильная ситуация", - приводит пресс-служба кабмина слова премьер-министра.
По его мнению, необходимо прилагать все усилия для того, чтобы сохранить работоспособность и жизнедеятельность всей экономики".
"Если бы все предприятия работали полноценно, поверьте, у нас абсолютно другая ситуация была бы с точки зрения доходов и, конечно, возможностей обеспечения всей нашей социальной нагрузки. Социальная политика, она не действует без отрыва от экономики. И мы можем социально только поддерживать в том случае, когда у нас экономика будет самодостаточной", - подчеркнул Розенберг.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
