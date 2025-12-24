https://ria.ru/20251224/prazdnik-2064222245.html
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2025
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь
Свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, должны быть на столе в новогоднюю ночь, они станут здоровой... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:33:00+03:00
2025-12-24T04:33:00+03:00
2025-12-24T04:39:00+03:00
общество
антонина стародубова
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/36/1511943678_0:23:2000:1147_1920x0_80_0_0_4888f52a06cd551d08ba2a41b99e4ce6.jpg
https://ria.ru/20251222/god-loshadi-2026-v-kakikh-cvetakh-vstrechat-2063952734.html
https://ria.ru/20251214/nabor-2061912151.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/36/1511943678_40:0:1817:1333_1920x0_80_0_0_fae63c77b995a1bd8b751f6aa417762b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь
РИА Новости: на новогоднем столе должны быть овощи, фрукты и овощные салаты
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, должны быть на столе в новогоднюю ночь, они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, в настоящее время все большее распространение получает благоприятная тенденция готовить более легкие блюда для новогоднего стола.
"Очень хорошо, если ровно половину объема займут овощи и фрукты. Это будет не только полезно, но вкусно и красиво. Как свежие овощи, так и различные блюда из овощей, в том числе винегреты, заправленные растительным маслом, составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным новогодним салатам и обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и липидного обмена", - рассказала Стародубова
.
Диетолог подчеркнула, что традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же отличаются высоким содержанием жиров и соли.
"Даже однократное переедание вредно, а если еще учесть высокое содержание соли, жиров и сахара в праздничных блюдах, то все это может привести к весьма неблагоприятным последствиям для здоровья и обострению хронических заболеваний", - добавила собеседница агентства.