04:33 24.12.2025
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Новогодний стол
Новогодний стол
Новогодний стол. Архивное фото
Новогодний стол. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, должны быть на столе в новогоднюю ночь, они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, в настоящее время все большее распространение получает благоприятная тенденция готовить более легкие блюда для новогоднего стола.
"Очень хорошо, если ровно половину объема займут овощи и фрукты. Это будет не только полезно, но вкусно и красиво. Как свежие овощи, так и различные блюда из овощей, в том числе винегреты, заправленные растительным маслом, составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным новогодним салатам и обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и липидного обмена", - рассказала Стародубова.
Диетолог подчеркнула, что традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же отличаются высоким содержанием жиров и соли.
"Даже однократное переедание вредно, а если еще учесть высокое содержание соли, жиров и сахара в праздничных блюдах, то все это может привести к весьма неблагоприятным последствиям для здоровья и обострению хронических заболеваний", - добавила собеседница агентства.
Общество Антонина Стародубова Новый год
 
 
